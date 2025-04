Tamberi, la moglie Chiara svela quando nascerà la figlia e cosa faranno ai Mondiali di Tokyo

"Se abbiamo scelto il nome della bimba? Si, ma non lo diremo, almeno fino a quando non saremo sicuri: probabilmente dopo la nascita", Chiara Bontempi, moglie di Gianmarco Tamberi, risponde alle domande dei followers su Instagram. Tutte incentrate sulla sua prossima gravidanza. "Non so cosa aspettarmi, ma da quello che mi hanno detto, mi aspettano settimane difficili. Punto molto sui nonni che faranno a gara per darmi una mano". Quando le viene chiesto la data del possibile parto, ribadisce che "dovrebbe essere a fine agosto. Tutto sta procedendo per il meglio". Una data che dovrebbe corrispondere con i prossimi Mondiali di Atletica Leggera, in programma a Tokyo e che vedranno la partecipazione del saltatore azzurro. "Avevamo in programma di fare una vacanza di un mese in Giappone, per visitarlo, visto che durante l'Olimpiadi c'erano le restrizioni per il Covid. Ma la nascita della bimba cambierà le cose. E io non potrò viaggiare"