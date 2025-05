Doping, perché la positività di Maryna Bekh-Romanchuk ha stupito tutti (italiani compresi)

Maryna Bekh-Romanchuk momentaneamente sospesa dall’Athletics Integrity Unit per “sospetta presenza o uso di testosterone” emersi in un controllo antidoping. La notizia sconvolge l’atletica mondiale ed è tanto eclatante da suonare quasi irreale. La 29enne lunghista e triplista ucraina, campionessa europea nel salto triplo agli Europei di Monaco di Baviera del 2022, è infatti tra le protagoniste degli ultimi anni in pedana, ed è un suono sinistro anche quello che arriva dalla sostanza vietata trovata nel suo organismo.