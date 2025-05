Atletica, Mei: "Jacobs e Tamberi non sono il passato, i giovani crescono grazie al loro esempio"

"Su Jacobs e Tamberi si parla al passato, ma sono ancora lì." Con queste parole il presidente della FIDAL, Stefano Mei, ha sottolineato come l'atletica italiana non solo continui a contare sui campioni affermati, ma stia vivendo anche una fase di costante rinnovamento grazie all'emergere di nuovi talenti. Il tema è stato al centro del suo intervento alla Farnesina, durante la presentazione della seconda edizione del progetto "Sport e innovazione Made in Italy". Secondo Mei, il successo genera entusiasmo e partecipazione, innescando il circolo virtuoso: "Il ricambio generazionale è continuo perché arrivano i risultati di vertice. È un circolo vizioso in senso positivo, abbiamo bisogno che i giovani vadano nei campi di atletica, di tennis, in piscina, solo così li togliamo dal divano."