Oscar Pistorius torna a gareggiare 12 anni dopo l'omicidio della fidanzata

ROMA - Ritorno alle competizioni per il sudafricano Oscar Pistorius, uscito dal carcere nel gennaio del 2024 dopo 9 anni di detenzione in seguito alla condanna di 13 anni e 5 mesi che gli è stata comminata in appello per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp , avvenuto nel 2013.

Pistorius in gara 12 anni dopo l'omicidio della fidanzata

In libertà condizionata fino al 2029 e oggi 38enne, l'atleta paralimpico ha preso infatti parte alla gara di triathlon 'Ironman 70.3' andata in scena a Durban, in Sudafrica, cimentandosi nelle prove di nuoto (2 km), ciclismo (90 km) e corsa (21 km) e chiudendo in terza posizione nella sua categoria con un tempo di 5:56:39 (555° posto invece nella classifica generale). All'epoca dell'omicidio, avvenuto nella sua casa di Pretoria, Pistorius sostenne di aver sparato per errore alla fidanzata attraverso la porta del bagno dopo averla scambiata per un ladro.