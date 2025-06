Marcell Jacobs torna in pista a Roma per il Fis Sprint Festival 2025

Giovani talenti e staffette d'oro: Roma capitale dello sprint

A seguire, ci saranno due ulteriori batterie sui 100 metri maschili. Nella prima: Longobardi, Cappelletti, Rigali, Ianes, Cassano e Daniele Inzoli. Nella seconda: Francesco Inzoli, Tardioli Fornesi, Ricci e Ulisse. Alle 20:05, si correranno i 200 metri maschili, dove spicca il nome del sardo Diego Nappi, campione europeo U18 e primatista italiano della categoria con 20"79. Sfiderà Langiulli, Ricciardi, Pagliarini, Mboup e Giambellini. Nei 400 metri (ore 20:15), spazio a una bella sfida interna tutta azzurra tra Lorenzo Benati, Brayan Lopez, Lapo Bianciardi, Alessandro Moscardi, Matteo Raimondi e Damiano Dentato. Anche il settore femminile offrirà gare di grande livello. Alle 19:45, nella gara dei 100 metri femminili, si sfideranno: Alessia Pavese (bronzo nella 4x100 agli Europei 2022 di Monaco), Vittoria Fontana (campionessa europea U20 2019), Johanelis Herrera Abreu (bronzo nella 4x100 ai Giochi del Mediterraneo e argento agli Europei U23), Ilenia Angelini, Alessia Carpinteri, Antonella Nardis. Alle 19:55, nei 200 metri femminili, in pista: Aurora Bertan, Chiara Melon, Ilenia Angelini (che correrà anche questa distanza), la francese Alexe Deau e Ginevra Ricci (atleta in gran crescita). Infine alle 20:35, Jacobs tornerà in pista per la gara del Team Italia, un test per la staffetta azzurra dei sogni. Con lui ci saranno Desalu, Ceccarelli, Lorenzo Patta (altro oro olimpico a Tokyo), Matteo Melluzzo (oro europeo a Roma 2024 nella 4x100) e Roberto Rigali (argento mondiale a Budapest 2023). Il Fis Sprint Festival si conferma così un momento chiave per valutare la forma degli azzurri in vista dei Campionati Europei per Nazioni a Madrid e soprattutto dei Mondiali di Tokyo a settembre, in una stagione lunga e piena di ambizioni per l'atletica italiana.