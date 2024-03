Europei, l'obiettivo di Gaia Sabbatini: "Sogno l’Olimpico a giugno"

Gaia Sabbatini punta con forza agli Europei di Atletica Leggera, in programma a Roma dal 7 al 12 giugno 2024: “Sarà una competizione importantissima – ha dichiarato la 24enne di Teramo - non solo perché di livello internazionale, ma perché si svolgerà in Italia. Questa cosa mi carica particolarmente. Mi sto preparando per questo appuntamento, poi penserò alle Olimpiadi”. L'azzurra è reduce da un ottimo personale sui 1500 in Diamond League e dalla vittoria nella staffetta mista a squadre degli Europei di cross a Venaria Reale: “È un momento magico per l’atletica italiana - sottolinea la Sabbatini che nel 2021 ha vinto l’oro nei 1500 agli Europei under 23 - abbiamo una buonissima struttura tecnica, guidata da due capitani come Tamberi e Palmisano che sono un esempio e creano un clima super favorevole”.