Al via gli Europei di Atletica Roma 2024, Jacobs è pronto: "Sarà un evento incredibile"

Dopo tre gare di riscaldamento a Oslo è arrivato un incoraggiante 10.03. Come arrivi agli Europei?

"Penso che tutto faccia parte di un percorso, quest’anno sono due gli appuntamenti importanti, ci sono gli Europei, ci sono le Olimpiadi, quindi era quasi inutile iniziare la stagione correndo già al 100% perché poi diventa difficile mantenerlo per tutta l’estate, quindi in realtà quest’ultima gara mi ha dato tanta fiducia, so che si può migliore ancora tanto, quindi arrivo agli Europei, super carico, super motivato".

Gli Europei in casa, un’occasione unica, cosa ti aspetti da Roma2024 e dal pubblico di casa?

"Un aspetto veramente importante per noi atleti è poter gareggiare con il pubblico di casa, con il pubblico che ti sostiene, è sempre un vantaggio. Dall’altra parte ci sarà anche un po’ di tensione, perché comunque sai che appunto stai davanti al tuo pubblico, io comunque ci arrivo da campione europeo in carica, da campione olimpico in carica, in casa, quindi tutti si aspettano grandi cose da me e quello magari ti mette un po’ più di pressione; però dall’altra parte con l’energia del pubblico, con l’energia che ci sarà con le nostre gare, ti trasmetterà quell’energia che ti serve per sciogliere la pressione e poter correre, saltare o lanciare libero da tutte le preoccupazioni. L’atletica, in questo momento, è un movimento che sta andando veramente benissimo, si stanno raggiungendo grandissimi risultati, quindi sono sicuro che sarà un grandissimo Europeo e che tutte le persone che assisteranno a queste gare avranno la possibilità di vedere una grande Italia, di cantare l’inno un sacco di volte e quindi non vedo l’ora".

Come te la sei immaginata la tua gara nello stadio di casa?

"Sono un sognatore ad occhi aperti, quindi ho già visualizzato questa gara già tante volte, mi aspetto uno stadio pieno di gente, tifo, persone che ci supportano e poi di correre veloce, tanto veloce e di arrivare prima di tutti gli altri e poi godermi quello che potrà essere lo spettacolo dopo".

Se fossi uno spettatore, quale gara non ti perderesti?

"Non mi perderei le gare di velocità, tutte, 100 metri, 200. Non mi perderei soprattutto il salto in lungo". Ti aspetti un Olimpico tutto esaurito per le gare degli azzurri? "Io vi mando un grandissimo invito per venire a sostenerci, non solo durante la mia gara o durante la staffetta ma in tutte le gare che ci saranno in questi giorni. L’Italia sta facendo grandissime cose, noi abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno del vostro supporto, del vostro tifo. Ci aspettiamo che lo stadio sarà pieno di gente per poterci supportare, per poterci motivare e caricare ancora di più, quindi vi aspettiamo".