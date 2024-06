Atletica, Europei di Roma: tutto il programma delle gare e delle premiazioni giorno per giorno

ROMA - Al Foro Italico è tutto pronto per scrivere un’altra pagina di storia dello sport. Domani (venerdì 7 giugno) iniziano i Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 , ospitati per la terza volta in assoluto in Italia , cinquanta anni dopo l’ultima edizione organizzata nella Capitale nel 1974, e presentati ufficialmente oggi dalla dalla Federazione Europea di Atletica Leggera (European Athletics) nel Salone d’Onore del CONI, davanti a circa duecento operatori della stampa italiana e internazionale. Da domani fino al 12 giugno lo Stadio Olimpico , con una nuova pista d’atletica allestita in vista della manifestazione, il Parco del Foro Italico , con il meraviglioso Stadio dei Marmi tornato al suo antico splendore, e i luoghi più suggestivi di Roma faranno da cornice a sei giorni consecutivi di sfide ad alto contenuto tecnico e spettacolare.

Europei Roma 2024, oltre 1600 atleti attesi

A Roma oltre 1600 atleti appartenenti a 48 federazioni europee si contenderanno le 147 medaglie che verranno assegnate in 24 diverse specialità. La competizione è articolata in 11 sessioni complessive, 5 al mattino e 6 serali, per 6 giorni consecutivi di gare. Un grande evento internazionale a cui prenderanno parte circa 8.300 persone accreditate, di cui 2.700 rappresentanti dei 48 Team, 168 giudici, quasi 1.000 volontari e 700 operatori dei media. La copertura radio-televisiva dell’evento sarà garantita in tutto il mondo da 41 broadcaster italiani e internazionali. I Campionati Europei di Atletica Leggera coinvolgeranno attivamente anche gli amatori e i runner, che domenica 9 giugno potranno partecipare alla gara competitiva e non competitiva “Roma 10K”, con partenza e arrivo ai Fori Imperiali, nello stesso suggestivo punto della città da cui inizierà nella stessa mattinata la mezza maratona maschile e femminile che terminerà invece all’interno dello Stadio Olimpico. Domani dalle 9.35 il via alle gare con la prima sessione di qualificazioni, alle 18 è in programma la Open Ceremony nella Piazza della Fontana della Sfera al Foro Italico, che durante i sei giorni della manifestazione si trasformerà nella Medal Plaza e sarà accessibile a tutti. A seguire, dopo la cerimonia inaugurale, la prima finale in programma: la marcia 20km femminile, con un percorso disegnato sui viali del Foro Italico, attorno alla Medal Plaza e allo Stadio dei Marmi, con arrivo all’interno dello Stadio Olimpico.

Europei Roma 2024, la programmazione dell'evento

Tutte le date e gli orari nel dettaglio degli Europei di Atletica Leggera in programma a Roma dal 7 al 12 giugno: