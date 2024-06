Dai Maneskin a Morricone, brividi per l'inizio degli Europei a Roma

Dopo un lungo conto alla rovescia finalmente è arrivato il tanto atteso momento del taglio del nastro per i campionati Europei di Atletica Leggera, che hanno preso il via oggi (7 giugno) a Roma. Nel corso della cerimonia inaugurale nella 'Medal Plaza' al Foro Italico, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha battezzato l'apertura della competizione, precedendo l'avvio della prima finale in programma, la marcia 20 km femminile con l'azzurra Antonella Parmisano tra le protagoniste. Sul palco si sono susseguiti gli interventi di saluto istituzionale da parte di Roberto Gualtieri (sindaco di Roma Capitale), Stefano Mei (presidente della Fondazione EuroRoma 2024 e della Federazione Italiana di Atletica Leggera) e Dobromir Karamarinov (presidente della Federazione Europea di Atletica Leggera).