Chi è Lorenzo Simonelli, medaglia d'oro nei 110 ostacoli agli Europei di Roma

ROMA - Lorenzo Simonelli ha dominato la finale dei 110 metri ad ostacoli agli Europei di Atletica Leggera in corso di svolgimento allo stadio Olimpico di Roma. L'azzurro, che ha battuto lo spagnolo Enrique Llopis e lo svizzero Jason Joseph, ha fatto registrare il nuovo primato italiano in specialità, tagliando il traguardo con il tempo di 13.07. Simonelli è stato protagonista di un anno straordinario, avendo già portato a casa la medaglia d'argento nei 60 ostacoli ai Mondiali indoor di atletica leggera a Glasgow. In quell'occasione dedicò il successo alla madre.

Chi è Lorenzo Simonelli: la stella dell'atletica azzurra

Poche settimane fa aveva fatto registrare il primato italiano sui 110 ostacoli al meeting di Nancy in Francia, realizzando il tempo di 13"27. Record infranto oggi. 21 anni, vive a Roma all'Eur e si allena all'Acqua Acetosa. Prima di trasferirsi nella capitale ha vissuto i primi cinque anni della sua vita in Tanzania, in compagnia del padre, ricercatore e antropologo.Nel 2010 ha frequentato l’impianto dell’Esercito alla Cecchignola a Roma, praticando nuoto fino alle medie, prima di dedicarsi in pianta stabile all’atletica. Simonelli è un fan del manga One Piece, come ha svelato in occasione dei Mondiali indoor di atletica leggera a Glasgow.