Jacobs: "Sono cambiati i nostri occhi". Poi svela come sta il polpaccio

"Per questa stagione avevo tre obiettivi: vincere l'Europeo, restare in salute e confermarmi alle Olimpiadi. Due su tre li ho centrati, ora speriamo bene per il terzo". Parole e musica di Marcell Jacobs, vincitore dei 100 metri agli Europei di Atletica a Roma 2024. Davanti ad un pubblico che all'Olimpico non aveva occhi che per lui, il Re italiano della velocità ha festeggiato l'ennesima vittoria in carriera con un tempo poco alieno ma molto pratico: "Quando ho visto 10''02 sul tabellone ci sono rimasto. Dico la verità, pensavo si scendere sotto il muro dei dieci secondi ma si sa che in questa disciplina contano i dettagli. Ora capiremo cosa ho sbagliato e avremo il tempo per correggerlo".