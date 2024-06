Europei, oggi tocca a Tamberi e Tortu: il programma minuto per minuto

Il capitano e campione in carica scende in pedana. Alle 11.35 Gimbo Tamberi salta per centrare la finale in programma martedì sera: richiesta la misura di 2.28, ma potrebbe bastare anche meno. Fuori per scelta dalla gara dei 100, con le semifinali alle 21.35 (finale domani) Filippo Tortu lancia l’assalto ai 200 che due anni fa a Monaco gli hanno regalato il bronzo. «È la gara su cui ho puntato quasi tutto», dice lo sprinter che ha ritrovato grinta e serenità dopo la “brutta” performance del 18 maggio scorso allo stadio dei Marmi. Stavolta si corre all’Olimpico, sulla stessa curva dell'oro olimpico di Livio Berruti. «È una grande emozione, mi ha scritto per dirmi in bocca al lupo. Spero di rendergli omaggio». Tra le gare clou, i 100 metri donne con Zaynab Dosso e Anna Bongiorni. La terza giornata di gare si apre però alle 9 con la mezza maratona e Yeman Crippa alla testa di 5 azzurri in gara: partenza ai Fori Imperiali, arrivo dentro lo stadio. «Dovrò capire come reagirà il fisico al caldo e studiare la strategia km dopo km», l’analisi del campione europeo dei 10.000, su cui non ha ancora sciolto la riserva.