Jacobs e Ali, che siparietto sul palco: il botta e risposta spettacolare a Casa Italia

È subito partito il video con la gara dei 100 metri e lì un po’ di emozione si è vista. “Non sono del tutto contento - ha detto Ali, spiazzando un po’ tutti - arrivare primo non sarebbe stato male”. “No ma è giusto così - ha replicato Jacobs - alla fine noi entriamo in pista per vincere non per arrivare secondi. È vero, è stata una bellissima gara, una bella sfida, io è da anni che lo dico, questo ragazzo correrà forte, non solo sotto i 10”, ma sotto i 9”90. Lo aspettiamo e nel frattempo cercherò di non farmi battere”. La sfida è partita.