Europei atletica, a che ora c'è Tortu e tutto il programma di oggi

ROMA - É un’Italia che splende agli Europei di atletica nella Capitale. Sono 15 le medaglie totali: 7 ori, 5 argenti e 3 bronzi. La caccia al colpo grosso non è mica finita. Le competizioni proseguono in mattinata tra Decathlon/100, qualificazioni asta, giavellotto e le varie batterie. Alle 20:15 la prima finale che ci interessa da vicino: asta donne con Bruni e Molinarolo. Alle 21:33 occhi puntati sul martello donne con Fantini. A seguire le finali dei 400 uomini (Sito) e 400 donne. Alle 22 finale dei 3000 siepi uomini con gli azzurri Bouih e Zoghlami. Alle 22:50 la corsa più attesa: finale 200 uomini con Desalu e Tortu. Filippo ieri sera, in semifinale, è andato fortissimo (20.14). Così come Desalu (20:39). Sono tempi che fanno ben sperare per medaglie importanti.