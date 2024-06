Diretta Jacobs, 4x100 e Iapichino, Europei Atletica Roma 2024: il lungo in tempo reale e tutti gli aggiornamenti LIVE

ROMA - Allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la serata conclusiva degli Europei di Atletica leggera . È stata un’edizione straordinaria per gli atleti azzurri che mai come in questa occasione sono stati protagonisti di indimenticabili imprese sportive. L'Italia è in testa al medagliere e sogna di chiudere in bellezza questa edizione della manifestazione continentale. Segui la diretta.

20:42

Ramos vince la B-race dei 10.000 mt

Lo spagnolo Ramos ha preceduto sul traguardo il connazionale Menacho, al terzo posto lo svedese Lofqvist nella prima delle due gare previste. Al quinto posto Guerra, al sesto posto l'altro italiano Oudha. Al momento, Ramos è virtualmente medaglia d'oro dei 10.000 mt, ma dovrà attendere i tempi degli altri ateti impegnati nella gara prevista fra circa 60 minuti.

20:35

Si scalda l'atmosfera all'Olimpico, attesa per Larissa Iapichino

Poco meno di venti minuti all'inizio della finale del salto in lungo femminile: l'azzurra Larissa Iapichino è una delle candidate al titolo europeo. La finale del salto in lungo femminile inizierà alle 20.54.

20:25

Inizia la gara di salto con l'asta

E' il momento del salto con l'asta: lo svedese Armand Gustav Duplantis è il favorito per il successo finale

20:12

Inizia il programma di gara

E' iniziata da qualche istante la gara con la finale dei 10.000 mt B-race con tre azzurri impegnati: Guerra, Ursano e Oudha.

20:11

Tamberi: "Voglio rendere felici i miei tifosi"

“Io vorrei passare tutta la serata a fare foto con i tifosi - sottolinea il campione europeo di salto in alto - loro sono qui con noi, e mi sento in dovere di renderli felici. Ieri sera mi sono reso conto che lo stadio era pieno: è stata una cosa stupenda, magia pura”.

20:10

Le parole del Presidente Malagò

“Siamo molto contenti - afferma il numero uno del Coni Giovanni Malagò - ho visto tante di manifestazioni sportive: tu puoi organizzare la miglior manifestazione della storia, ma se non vinci, la gente non si diverte. Invece, vedendo la Medal Place, ho visto un entusiamo incredibile da parte dei tifosi, e un calore unico rivolto verso gli atleti. Si è fatto un gran lavoro, ognuno ha scelto come allenarsi e dove allenarsi: è stata una scelta coraggiosa che ha portato grandi risultati. Amo mettere sotto pressione gli atleti, ma io stesso mi assumo le responsabilità. Ho parlato con Tamberi questa mattina, e gli ho rivelato di aver avuto paura al suo terzo tentativo a 2.29 mt. Mi ha risposto: Non sai io…”.

20:00

Tamberi, bagno di folla dopo la premiazione

Gianmarco Tamberi è il protagonista assoluto del Foro Italico. Dopo la premiazione di rito, l'altista marchigiano si è concesso all'abbraccio dei suoi tifosi: foto, autografi, selfie e strette di mano. Ancora una notte magica per l'alfiere olimpico che alle Olimpiadi di Parigi sarà il portabandiera azzurro insieme ad Arianna Errigo.

19:51

La premiazione del salto in alto: ovazione per Gianmarco Tamberi

Dopo lo straordinario trionfo di ieri sera con la vittoria della medaglia d'oro nella finale maschile di salto in alto, Gianmarco Tamberi è ora sul podio: un'ovazione ha accolto l'atleta azzurro che ha cantato insieme al pubblico l'inno di Mameli.

19:50

Il Presidente della Repubblica nuovamente allo Stadio Olimpico

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà nuovamente allo Stadio Olimpico - in forma privata - per assistere all’ultima giornata dei Campionati Europei di Atletica Leggera.

19:45

Staffetta maschile 4x400: gli italiani in gara

Nella finale della staffetta maschile 4x400 prevista elle 21.17, l’Italia presenterà Luca Sito, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti e Alessandro Sibilio.

19:40

Staffetta femminile 4x400: le italiane in gara

Nella finale della staffetta femminile 4x400 prevista alle 21.05, l’Italia presenterà Ilaria Accame, Giancarla Trevisan, Anna Polinari e Alice Mangione.

19:30

Il medagliere prima dell’ultima giornata

L’Italia è in testa al medagliere degli Europei di Atletica Leggera: gli Azzurri hanno ottenuto fin qui 20 medaglie, di cui 10 ori, 7 argenti e 3 bronzi. Al secondo posto c’è la Francia con 11 medaglie (4 ori, 3 argenti, 4 bronzi) il terzo posto è occupato dalla Gran Bretagna che ha conquistato lo stesso numero di medaglie degli atleti transalpini (undici) con 2 ori, 4 argenti, 5 bronzi.

19:20

Europei, il programma della serata

Il programma della serata inizierà alle 20.12 con la finale dei 10.000 metri maschile con gli Azzurri Guerra, Ouhda, e Ursano. Alle 20.20 è prevista la finale del salto con l'asta maschile con lo svedese Duplantis favorito assoluto. Alle 20.28, il programma prevede la finale maschile del lancio del giavellotto. Ma a quel punto, allo Stadio Olimpico ci sarà grande attesa per la finale di salto in lungo femminile - alle 20.54 - con l’azzurra Larissa Iapichino a caccia di una medaglia. Poi sarà la volta delle staffette 4x400 metri: la gara femminile - alle 21.05 - precederà quella maschile che prenderà il via alle 21.17. Alle 21.28 è prevista la finale femminile degli 800 metri, alle 21.44 avrà inizio la finale maschile dei 10.000 metri maschile, a seguire - alle 22.26 - la finale maschile dei 1500 metri con Arese, Meslek, Riva. Gli Europei si concluderanno con le staffette: alle 22.40 ci sarà la finale della staffetta femminile 4x100 metri, alle 22.50 l’ultima gara con la finale della staffetta maschile 4x100 metri.

19:15

La staffetta 4x100 maschile chiuderà la kermesse

Il programma degli Europei di Atletica leggera si chiuderà questa sera alle 22.50 con la staffetta 4x100 maschile: la squadra azzurra sarà composta da Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu.

Roma, Stadio Olimpico