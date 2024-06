Iapichino argento agli Europei, mamma Fiona May scoppia in lacrime: Tamberi assiste alla scena

ROMA - Una straordinaria Larissa Iapichino ha conquistato la medaglia d’argento nel salto in lungo agli Europei di atletica leggera 2024 a Roma. L'azzurra ha conquistato il secondo posto al suo ultimo salto, raggiungendo la misura di 6.94 mt. Un altro grande successo per l'Italia, nella serata dell' oro della 4x100 di Jacobs e Tortu .

Iapichino emula il risultato ottenuto da Fiona May

Tanta emozione per Larissa Iapichino e per la mamma Fiona May, presente in tribuna insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un grandissimo risultato per la giovane atleta, che ha emulato il risultato ottenuto della madre, che aveva vinto l'argento nel salto in lungo agli Europei 1998 a Budapest.

Iapichino-Fiona May, abbraccio emozionante a fine gara

Al termine della gara Fiona May e Larissa Iapichino si sono abbracciate a lungo, con la mamma che è scoppiata in lacrime dalla gioia mentre abbracciava la figlia. La scena è avvenuta davanti a Tamberi, che ha assistito al momento commovente senza intromettersi. Larissa alla Rai ha poi parlato di quanto accaduto: "Mamma era super agitata e mi ha detto 'sii fiera di te e goditela perché una medaglia non è mai scontata'. Ha ragione".