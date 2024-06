Tamberi svela la verità sulle molle nelle scarpe: "Ecco come ho fatto"

ROMA - Gianmarco Tamberi svela tutti i retroscena che lo hanno visto protagonista indiscusso sulla pista dello stadio Olimpico dopo la conquista della medaglia d'oro nel salto in alto agli Europei di atletica leggera di Roma 2024 . In un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, ' Gimbo ' esordisce così: " Partiamo dal fatto che, no, non c'erano le molle dentro la scarpa anche perché l'avevo riempita quindi non ci sarebbe mai entrato il piede ". Tamberi rivela poco dopo i dettagli del suo 'show', soprattutto quelli relativi alle ormai famose molle : "È una cosa che mi hanno chiesto in tantissimi: 'Come hai fatto a saltare con le molle dentro le scarpe?'. Era un'altra scarpa. Cioè, ho fatto un numero di magia, di quelli proprio... Ho preso un'altra scarpa, ho fatto finta che era quella ".

Tamberi chiarisce: "Finto infortunio? Non sono un bravo attore"

'Gimbo' ci tiene anche a chiarire quello che, per tutti (allo stadio e davanti alla tv), sembrava un infortunio di elevata gravità a fine gara sulla pista dell'Olimpico: "In realtà, quello che non si è capito, è che io non volevo simulare un infortunio, e poi è venuto anche meglio con la finta dell'infortunio, perché col fatto che mi ero fatto male nel 2016 ha fatto molto ridere. Ma in realtà - sottolinea Tamberi - io volevo far finta di avere un qualcosa, tipo che mi dava fastidio dentro la scarpa. Evidentemente, non sono molto bravo come attore, quindi vedi le facce delle persone... Me ne hanno dette di tutti i colori i miei amici, il mio team spaventatissimo, il fisioterapista mi ha detto 'Non ti parlo più'. Quindi, se conoscete qualche fisio... No, scherzo! È stato molto divertente, devo dire. L'avevo pensata qualche giorno prima, è venuta meglio del previsto. Che gara, pazzesco, bello, bello, molto divertente!".

Tamberi show agli Europei di atletica, Mancini apprezza

"Tutta la verità, nient'altro che la verità. Lo ammetto, non sono un grande attore, difficile simulare di avere un qualcosa dentro la scarpa senza far credere di essersi fatto male.... Ma alla fine devo dire che così è stato anche più divertente!". È la didascalia che Gianmarco Tamberi aggiunge nella didascalia del video social, diventato presto virale. Tra i tanti commenti e soprattutto like ricevuti, spicca anche quello di Roberto Mancini. L'ex ct dell'Italia, marchigiano come 'Gimbo', ha particolarmente apprezzato lo spettacolo del campione azzurro agli Europei di Roma.