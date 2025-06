Centro Tecnico Federale della Fib, via libera ai lavori di riqualificazione

Un altro obiettivo raggiunto per la Federazione Italiana Bocce . Parte ufficialmente il piano di riqualificazione della Casa delle Bocce a Roma, al Torrino, al Centro Tecnico Federale, impianto di proprietà comunale. Il progetto è finalizzato alla costruzione della nuova sede degli uffici federali e ad atre opere, come la piscina da 15 metri, i due campi da padel, l’efficientamento energetico, la recinzione dell’intera struttura sportiva e la ristrutturazione di alcune stanze della foresteria. Attualmente è l’unico bocciodromo in Italia che può ospitare tutte le specialità federali (raffa, petanque, volo, beach bocce, bocce paralimpiche, boccia paralimpica) e si estende su una superficie di circa 28.000 mq. La cittadella dello sport delle bocce, grazie alla sua struttura accessibile, consente di praticare attività paralimpiche a tutti i livelli e per le diverse tipologie di disabilità, interpretando efficacemente la funzione sociale della FIB e la sua mission istituzionale.

lla cerimonia di avvio dei lavori, che si è tenuta martedì 17 giugno, erano presenti, oltre al numero uno della FIB Marco Giunio De Sanctis, il Ministro per lo Sport e Giovani, Andrea Abodi, l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, il presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma, il Segretario Generale Fib Riccardo Milana, il vicepresidente vicario Fib Roberto Favre, i Consiglieri Federali Flavio Stani e Francesca Di Folco, il presidente FIB Lazio Vincenzo Santucci, il presidente CER Moreno Rosati, la presidente Municipio IX Teresa Di Salvo, in rappresentanza di Sport e Salute Luigi Ludovici, il presidente Coni Lazio Alessandro Cochi, il vice presidente mondiale Special Olympics Shawn, il vice presidente Special Olympics Italia Alessandro Palazzotti, la deputata al Parlamento Patrizia Prestipino.

“Ringrazio tutte le istituzioni che hanno contribuito a chiudere la delicata fase procedurale, in particolare le istituzioni politiche-sportive: il Ministro per lo Sport, il Dipartimento per lo Sport, il Sindaco di Roma, l’Assessore allo Sport di Roma Capitale, la Regione Lazio e il Coni” ha dichiarato il presidente della Fib, Marco Giunio De Sanctis. “Per me è una grande emozione, soprattutto perché il Centro Federale è un vero e proprio fiore all’occhiello della federazione dalle infinite potenzialità. Non è stato facile ma, con entusiasmo e determinazione, siamo riusciti ad ottenere questo importante risultato che sarà un lascito importante e un elemento determinante nella crescita del nostro sport” ha aggiunto De Sanctis, in corsa alla presidenza del Cip (candidato unico, si vota il 26 giugno). “Una notizia importante anche alla luce dell’imminente trasferimento della sede (da Via Vitorchiano al Torrino), dopo la decisione di Sport e Salute di imputare i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in suo possesso a tutte le Federazioni” ha concluso De Sanctis.

“Oggi celebriamo una buona notizia, quella dell'inaugurazione di un cantiere. Questo è centro di socialità, è un'opportunità e non soltanto per i giocatori o gli amatori delle bocce. Uno dei compiti che ha portato avanti il presidente De Santis è stato quello di lavorare sulla intergenerazionalità, uomo-donna, olimpico-paralimpico insieme, che credo sia un fattore determinante. La giornata di oggi consacra questo ulteriore passo in avanti sempre nella direzione di allargare la base sportiva e fare in modo che anche attraverso le bocce con tutte le sue discipline si possa migliorare la qualità della vita delle persone” ha dichiarato Andrea Abodi.

"L’avvio del progetto di riqualificazione del centro federale della Fib, che abbiamo approvato con una delibera, è una grande notizia per Roma. Siamo felici per la Federazione italiana Bocce, con cui stiamo collaborando anche per il mondiale di Petanque che si terrà a settembre a Roma, per i suoi tesserati e anche per tutta Roma. I lavori di riqualificazione e valorizzazione erano attesi da anni. Da quando siamo arrivati abbiamo dimostrato che riusciamo a dare tempi e risposte certe a chi vuole investire. Questo impianto, di proprietà di Roma Capitale, diventerà un gioiello e porterà benefici all'intero quadrante. E' un altro tassello che inseriamo nella rivoluzione dell'impiantistica comunale che stiamo portando avanti da 3 anni e 8 mesi” ha dichiarato Alessandro Onorato.