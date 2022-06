Tre canoisti russi sono stati squalificati per violazione del codice antidoping dal Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) di Losanna, che ha accolto il ricorso dall'Agenzia Mondiale Antidoping (Wada) avverso le decisioni della federazione internazionale di canoa. Si tratta di Aleksandr Dyachenko e Nikolay Lipkin, fermati per quattro anni, e di Aleksandra Dupik, inibita per due.