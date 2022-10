Shock in Australia, squalo attacca canoa: sullo scafo i segni del morso

Uno squalo ha attaccato un partecipante ad una gara di canoa nell'Australia del Sud, colpendo l'imbarcazione in vetroresina e staccandola a metà con un morso. Secondo gli esperti si è trattato di uno squalo bianco della grandezza di almeno 3,5 metri. L'episodio è accaduto al Seacliff Surf Livesaving Club, a sud di Adelaide. Quando i partecipanti della gara non avevano neanche superato il primo chilometro, Nathaniel Drummond, è stato attaccato da uno squalo bianco, che lo ha letteralmente fatto volare in area, attaccandolo dal basso. "L'ultima cosa che ricordo è di essere sbalzato in aria e poi caduto in acqua, e al mio fianco c'era anche una figura gigantesca. Era un grande squalo", ha dichiarato.