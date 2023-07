Canoa velocità, al via i Mondiali junior e under 23 ad Auronzo di Cadore

ROMA - Sulle fredde e trasparenti acque montane del Lago di Santa Caterina, ad Auronzo di Cadore, domani prende il via la rassegna iridata di canoa velocità dedicata alla categorie Junior e Under 23. Alle boe di partenza ci saranno ben 938 atleti provenienti da 70 nazioni. La nazionale italiana giovanile guidata dal d.t. Ezio Caldognetto sarà presente in forze, con ben 42 atleti: venti della categoria Under 23 e 22 Junior. Tutto il gruppo azzurro si è allenato nelle ultime due settimane al Centro Federale di Castel Gandolfo dove i ragazzi e le ragazze hanno perfezionato lo stato di forma in vista della kermesse mondiale. Lo stesso d.t. ci ha confidato le speranze di andare sul podio sia per il kayak che per la canadese sulle diverse distanze (200, 500 e 1000 mt.). Una competizione che vedrà la partecipazione di giovani atleti emergenti, che potrebbero essere protagonisti ai prossimi Giochi di Parigi 2024 e a Los Angeles 2028. Il programma di gara si apre domani, mercoledì 5 luglio, con le prime batterie la mattina e le semifinali al pomeriggio; stesso schema per il giovedì, mentre venerdì 7 luglio nella mattinata ci saranno le prime finali seguite da altre batterie il pomeriggio. La rassegna continentale giovanile si concluderà con le ultime finali previste tra la mattinata di sabato (pomeriggio semifinali) e domenica. Gran finale con staffette miste, gare mix in K2 e C2 e prova lunga sui di 5000 metri sia per K1 che per C1. Oltre ai canali streaming della Federazione Italiana e Internazionale di canoa, le finali si potranno vedere anche su Rai Sport e in live streaming su Rai Play: (venerdì: dalle 10 alle 12.30; sabato: dalle 09.30 alle 12.30; domenica: dalle 9 alle 10.40. La nazionale italiana vedrà in acqua una nutrita formazione, composta da ben 44 atleti, di cui 19 ragazze e 25 ragazzi, convocati dal direttore tecnico dell’attività giovanile Ezio Caldognetto e reduci da un 2022 che ha segnato un record di successi: tredici medaglie al campionato europeo, undici al campionato del mondo. Spiccano nomi di rilievo come Sara Del Gratta, campionessa del mondo in carica nel K1 500 mt, Gabriele Casadei, fresco oro continentale assoluto la scorsa settimana ai Giochi Europei di Cracovia nel C2 500. Si andrà a caccia di podio anche con il K4 femminile U23 di Sara Daldoss, Elena Ricchiero, Lucrezia Zironi e Sara Vesentini, già argento europeo lo scorso anno. Al maschile riflettori puntati su Federico Zanutta, due volte a medaglia in K2 agli ultimi europei. Il gruppo dei kayak Under 23 sarà formato da Giovanni Penato, Francesco Lanciotti (Fiamme Gialle), Riccardo Baldan, Nicolò Volo, Leonardo Favero (Ottagoni Cremona), Flavio Spurio (Aeronautica Militare), Achille Spadaccini (Pol. Verbano), Giacomo Rossi (Marina Militare); mentre al femminile troveremo Irene Bellan (Fiamme Oro), Sara Daldoss, Lucrezia Zironi, Elena Ricchiero (Fiamme Azzurre), Sara Vesentini (Canottieri Mincio) e Sara Mrzyglod (CC Tevere Remo). La canoa canadese sarà rappresentata da Gabriele Casadei, Dawid Szela (Fiamme Oro), Filippo e Francesco Ferrero Poschetto (CUS Torino), mentre tra le donne vedremo Olympia della Giustina (Padova Canoa) e Michela Di Santo (Fiamme Oro). Per la categoria junior fanno parte della formazione dei kayak: Federico Zanutta (Canoa San Giorgio), Nicolò Bondo e Andrea Biagini (CC Firenze), Davide Hengl (MM Nazario Sauro), Marco Caretti (Pol. Verbano) e Fabiano Palliola (CKC Castel Gandolfo); al femminile Sara Del Gratta (CC Livorno), Giulia Bentivoglio (CC Leonida Bissolati), Sofia Beretta (CK Ledro), Viola Bonanno (San Giorgio) e Sofia Zucca (MM Nazario Sauro). La canoa canadese vedrà al via Francesca Vigorito (Can. Mestre), Elena Voltan, Gaia Cappello (Padova Canoa), Maria Virginia Matarese (CUS Torino), Valeria Contu (CKC Le Saline), Samuele Veglianti, Kristian Szela, Andrea La Macchia, Riccardo Caporuscio, Valerio Roscioli (Fiamme Oro), Marco Tontodonati (CUS Torino) e Lilliano David Damiao (Pol. Verbano). Oltre al d.t. Ezio Caldognetto, lo staff tecnico azzurro è composto dai collaboratori tecnici federali Dando Merli, Stefano Grillo, Andrea Lilliu e Matteo Tontodonati, e accompagnato dai tecnici societari Angelo Monte e Roberto Sardi.