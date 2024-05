Canoa velocità, ultima chiamata per Parigi 2024

ROMA - Sullo specchio d’acqua di Szeged in Ungheria scendono in acqua gli equipaggi azzurri della nazionale di canoa velocità per tentare di strappare gli ultimi pass per partecipare alle prossime Olimpiadi di Parigi. L’Italia ha già qualificato il C2 di Carlo Tacchini e Gabriele Casadei nella canadese biposto. In questa kermesse ungherese toccherà invece al K1 di Samuele Burgo sui 1.000 metri, al K2 di Manfredi Rizza (argento a Tokyo sui 200 metri, ora non più specialità olimpica) e Tommaso Freschi sulla distanza dei 500 metri. Nicolae Craciun tenterà il miracolo per ottenere la qualificazione olimpica nel C1 sui 1.000 metri. In campo femminile, scenderanno in acqua sui 500 metri il nostro K2 formato da Giada Rossetti e Giulia Bentivoglio, e il K1 di Agata Fantini. Olympia Della Giustina, dal canto suo, se la dovrà vedere in particolare con le valchirie dell’Est Europeo sulla distanza più breve dei 200 metri. Il programma prevede nella mattina della prima giornata di gare (mercoledì 8) la disputa delle batterie e della semifinale del K2 femminile e maschile, mentre le finali che assegneranno le ultime carte olimpiche sono previste nel pomeriggio a partire dalle 15. Giovedì 9, invece, ai blocchi di partenza si presenteranno gli equipaggi del K1 mt. 1.000 e C1 mt. 1.000 maschili, del K1 mt. 500 femminile e del C2 mt. 200 sempre femminile. Semifinali a partire dalle 12.30 e finali nel pomeriggio dalle 16.