Canoa, Buonfiglio eletto vice-presidente dell'ICF

ROMA - Luciano Buonfiglio, dopo essere stato lo scorso ottobre rieletto numero uno della Federazione Italiana Canoa Kayak, ottiene un altro importante riconoscimento questa volta però a livello internazionale. Infatti il congresso elettivo dell’ICF, svoltosi ad Antalya in Turchia, ha confermato alla guida della Federazione internazionale Thomas Konietzko, al secondo mandato, mentre Luciano Buonfiglio, lo spagnolo Lluis Rabaneda e l’argentina Cecilia Farias sono stati nominati vicepresidenti. Il presidente della FICK Buonfiglio, già vicepresidente ad interim insieme alle sue funzioni di tesoriere dell'ICF, assumerà ora il ruolo a tempo pieno. «Sono davvero orgoglioso di poter ricoprire questo importante ruolo che non è un successo personale, ma un riconoscimento a tutto il movimento canoistico italiano. Lavoreremo per costruire un futuro sempre più solido e importante per la canoa internazionale, abbracciando tutti i paesi che vogliono far parte della nostra famiglia. Ringrazio il presidente Konietzko per la fiducia e sono convinto che con tutti insieme costruiremo una governance sempre più forte. Dopo la mia rielezione lo scorso ottobre alla guida della FICK sono davvero fiero di questo importante attestato di fiducia da parte dell’assemblea ICF».