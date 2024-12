Canoa, Sabrina Rossi alla guida del Comitato Regionale Lazio FICK

ROMA - La Canottieri Tirrenia Todaro, storico circolo remiero adagiato lungo le sponde del Tevere, ha ospitato le votazioni per eleggere il nuovo presidente e i consiglieri del Comitato Xª Zona della Federazione Italiana Canoa Kayak. Il duello a due per la carica di presidente regionale Lazio è stato vinto nettamente dalla candidata Sabrina Rossi che ha raccolto 427 preferenze contro le 92 di Filiberto Desideri. Ecco i nuovi consiglieri eletti. Rappresentanti per gli affiliati: Alessio Bedin (atleta paracanoa della società The Core di Sabaudia), Damiano Patané (istruttore della Lega Navale Italiana di Ostia), Gianluca Antonio Esposito (dirigente consigliere della Canoa Club San Giorgio a Liri), Silvia Marcelli (dirigente del Circolo Kayak Castelgandolfo); rappresentante per i tecnici: Carlo Agoletto (allenatore del Circolo Canottieri Aniene); rappresentante per gli atleti: Antea Mariani (dirigente dell’Urbe Roma Canoa Kayak.