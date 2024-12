Canoa, arriva Babbo Natale sul Tevere

ROMA - Natale in canoa è un tradizionale evento in Italia che da oltre 40 anni si ripete il 25 dicembre, dalle 16.30, sul tratto iniziale del Tevere. Accanto a una ventina di atleti del Canoa Club Città di Castello (società sportiva nata nel 1969 che annovera diversi atleti che hanno conquistato medaglie e trofei) vestiti da Babbo Natale, che illuminati da torce solcheranno le acque del fiume per circa 800 metri, ci saranno le “farfalle”, dieci donne operate al seno dell'associazione "Altotevere contro il Cancro", che praticano il dragon boat per il recupero psicofisico dopo l'intervento.