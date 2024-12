Canoa, la Fick cambia gli assetti tecnici

ROMA - La Federcanoa volta pagina. Ieri il Consiglio Federale della Fick riunitosi a Roma ha varato il nuovo assetto tecnico delle varie specialità introducendo una nuova filosofia. Come ci ha sottolineato il presidente Luciano Buonfiglio: «Abbiamo voluto coinvolgere maggiormente i tecnici societari che operano sul territorio e farli pienamente partecipi delle scelte e delle metodologie di allenamento delle diverse squadre azzurre. Abbiamo rinnovato specialmente per le discipline olimpiche». In effetti possiamo senz’altro affermare che è finito, almeno per la disciplina della velocità, il lungo periodo “con un uomo solo al comando”, ossia l’ex dt Oreste Perri che esce di scena. Ecco la lista completa dei diversi responsabili nominati ieri dal C.F. della Federcanoa: Paolo Tommasini (ds velocità), Daniele Molmenti (dt slalom), Vladi Panato (dt discesa), Rodolfo Vastola (dt polo), Stefano Porcu (Paracanoa). Responsabili d’area tecnica: Stefano Grillo (kayak), Stefano Loddo (squadre femminili) e Alessandro Ventriglia (canadese). Tecnici Federali squadre nazionali: Andrea Lilliu, Maurizio Burgo, Alberto Ricchetti, Andrea Facchin, Girolamo Lo Monaco, Matteo Tontodonati, Luca Piemonte, Angelo Monte, Francesca Capodimonte, Daniele Bronzini, Riccardo Sandonà, Edem Muradasilov, Andrea Tessarin, Luca Ghelardini, Mariano Bifano (Ocean Racing), Giovanni Saperdi (Ocean Racing). Per la disciplina dello slalom: direttore tecnico Daniele Molmenti; coordinatore attività squadre nazionali Nicola Micozzi; collaboratori tecnici federali squadre nazionali: Stefano Cipressi, Pierpaolo Ferrazzi, Erik Masoero, Matteo Pontarollo, Eleonora Lucato, Pietro Camporesi. Per la paracanoa: collaboratore dei tecnici federali squadre nazionali Andrea Dante.