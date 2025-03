Canoa olimpica, scattata la stagione agonistica nel Lazio

ROMA - Sotto un cangiante cielo con minacciose nubi all’orizzonte si è aperta domenica nel Lazio la stagione agonistica con la disputa della prima manifestazione di canoa olimpica di fondo sul Tevere organizzata dal Comitato Regionale Lazio FiCK, recentemente rinnovato con alla presidenza Sabrina Rossi. Il Circolo Canottieri Aniene ha fornito come tradizione vuole un’adeguata e cordiale ospitalità a tutti i canoisti e agli accompagnatori al seguito sulle rive del sacro fiume, lungo il quale era predisposto il percorso di gara sia a favore che contro corrente. Nel corso delle regate si è registrato anche qualche bagno fuori programma di alcuni atleti alle prime armi con "mulinelli" e "gorghi" tra le bionde acque tiberine. Le imbarcazioni a motore degli addetti alla sicurezza si sono subito messe in azione, recuperando i ragazzi affioranti dall’acqua aggrappati ai loro kayak a mo’ di tronchi d’albero…spinti dalla corrente lungo il fiume. Un’esperienza non certo piacevole, d'accordo, ma dopo una rigenerante doccia calda saranno sicuramente pronti a scendere di nuovo in acqua nei prossimi impegni agonistici. Entrando nel merito delle regate disputate, nel K1 per la categoria Cadetti A femminile (mt. 2.000) ha prevalso Ludovica Salvatores, rappresentante della Lega Navale di Ostia, davanti a Giulia Vasale (Roma Canoa Academy) e a Desideria Palazzi (Fiamme Gialle di Sabaudia). Nel K2 Cadetti B maschile (mt. 2.000) vittoria dell’equipaggio gialloverde di Giorgio Figliozzi e Leonardo Comunian della sezione Canoa del Gruppo Sportivo della Finanza, che ha superato i compagni di squadra Francesco Piras e Nicolò Antonio Federico, al terzo posto Filippo Copponi e Leon Arfelli (L.N.I.Ostia). Nella stessa categoria giovanile, sempre le Fiamme Gialle hanno conquistato la medaglia d’oro con il K2 di Martina Gallo e Maty Zannino, che hanno battuto Marina Militare e Canottieri Aniene. I colori giallocelesti però si sono rifatti nel K1 Cadetti B, piazzando le ragazze Sofia Bolognesi e Carola Lilla Holl ai primi due posti. Passiamo alla categoria Ragazzi sui 5.000 metri. Nel K2 l’equipaggio della Roma Canoa Academy, composto da Leonardo Brandizzi e Dario Ugolini, ha prevalso dopo un acceso duello con quello della Canottieri Aniene di Davide Camarlinghi e Lorenzo Tuccini. Nella canadese predominio pressoché assoluto delle Fiamme Oro di Sabaudia, gruppo sportivo che ha ancora una volta dimostrato il valore della sua scuola in questa difficile specialità. A dir la verità, l'eccezione che conferma la regola si è registrata nel C1 Ragazzi dove è stato il talento delle Fiamme Gialle Alessandro Celani ad avere la meglio sul portacolori della Polizia di Stato. Tra le ragazze in evidenza la rappresentante del Circolo kayak Castelgandolfo Viola Vecchi nel K1 (mt. 5.000) arrivata davanti a Emma Poce della Canottieri Tirrenia Todaro e Dalila Pines delle Fiamme Gialle. Tra gli Junior ha sventolato il Gran Pavese della Canottieri Aniene nel K1 maschile (mt.5.000) con Tiepolo Giacomo Oggioni e nel K1 femminile con Ludovica Gemma davanti a Giordana Serafini dell’Aisa Sport di Castel Gandolfo e Giada Maria Ruffo della L.N.I.di San Benedetto del Tronto. Per concludere la cronaca in un crescendo rossiniano, ecco gli atleti Senior: nel K1 mt. 5.000 è stato l’atleta azzurro di Castel Gandolfo Fabiano Palliola, adesso tesserato per il Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare, a tagliare per primo il traguardo davanti a Iacopo Luciani e Jacopo Centrone della Canottieri Tirrenia Todaro. Quarto, ma in realtà primo per la categoria Master, Massimiliano Carducci (classe 1983) dell’Asia Sport di Castel Gandolfo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA