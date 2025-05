Canoa slalom, tutto pronto a Parigi per gli Europei

Sarà il canale olimpico di Vaires-sur-Marne, a pochi chilometri da Parigi, a ospitare l’edizione 2025 dei Campionati Europei di Canoa Slalom, in programma da oggi a domenica 18 maggio. Il tracciato francese torna protagonista, pronto ad accogliere l’élite della disciplina per il primo grande evento del nuovo quadriennio olimpico. L’Italia si presenta al via con una squadra di valore, capitanata dall’oro olimpico Giovanni de Gennaro. Il Carabiniere di Roncadelle tornerà a sfidare le rapide di Vaires-sur-Marne, proprio dove, meno di un anno fa, ha scritto una delle pagine più belle della storia sportiva azzurra. Ben 30 le nazioni presenti al via, pronte a contendersi i titoli continentali con i campioni della disciplina pronti a garantire uno spettacolo di altissimo livello.