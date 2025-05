A Szeged al via la 1ª tappa della Coppa del Mondo di canoa velocità

ROMA - Su uno dei più prestigiosi campi di regata del mondo, quello di Maty-er-Regatta Course di Szeged, in questo weekend si daranno battaglia i migliori canoisti della velocità nel primo dei due appuntamenti internazionali ravvicinati. Nella settimana successiva infatti avrà luogo il secondo round della Coppa del Mondo, a Poznam in Polonia. A Szeged sono iscritti 547 atleti provenienti da 44 nazioni. La squadra azzurra sarà guidata dalla coppia d'argento di Parigi 2024, quella formata da Gabriele Casadei e Carlo Tacchini. I due atleti azzurri saranno impegnati sia singolarmente sia assieme nella loro specialità ossia la canadese. Venerdi sono in programma batterie e semifinali, mentre sabato e domenica sono previste le finali a partire dalle ore 9. Nel pomeriggio di domenica verranno disputate poi le prove sulla lunga distanza dei 5 chilometri. Il successivo appuntamento internazionale saranno i Campionati Europei di Racice in Repubblica Ceca (19-22 giugno) in proiezione dell'evento più importante della stagione, i Mondiali in casa a Milano dal 20 al 24 agosto. Ecco i nostri atleti in gara: per quanto riguarda il kayak maschile sono Andrea Schera, Nicolò Volo, Francesco Lanciotti, Giovanni Penato e Samuele Burgo (Fiamme Gialle), Manfredi Rizza (Aeronautica Militare), Simone Bernocchi e Tommaso Freschi (CC Aniene) e Giacomo Cinti (Carabinieri). Per il kayak femminile impegnate a Szeged Lucrezia Zironi, Giada Rossetti, Susanna Cicali e Meshua Marigo (Fiamme Azzurre), Irene Bellani (Fiamme Oro), Sara Mrzyglod (Reale CC Tevere Remo) e Agata Fantini (Marina Militare). La canadese maschile vedrà in scena Nicolae Craciun, Mattia Alfonsi, Samuele Vegliati, Gabriele Casadei e Carlo Tacchini (Fiamme Oro), oltre a Marco Tontodonati (Aeronautica Militare). Infine, la canadese femminile sarà al via con Olympia Della Giustina (Fiamme Oro).

