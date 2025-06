Solidarietà, mens sana in corpore sano

La Lega Navale Italiana insieme alla Cooperativa sociale "Aelle il Punto", in collaborazione con la Federcanoa, ha dato vita a un progetto innovativo al fine di far svolgere dell’attività sportiva di canoa e sup a giovani inseriti nei percorsi socio-riabilitativi nei Centri Diurni legati al Dipartimento di Salute Mentale della ASL ROMA3. Questo progetto prevede due gruppi (over 25 anni e under 25) di otto elementi ciascuno. Per ogni gruppo sono previste 72 ore di attività, organizzate in 12 incontri da sei ore ciascuno, che verranno effettuate presso il Circolo Velico della LNI di Ostia a cadenza di una volta alla settimana. Complessivamente per i due gruppi si calcolano 144 ore di attività ripartire in 24 incontri. I giovani sono seguiti da un’istruttore federale e psicologo. Il progetto è organizzato dal tecnico FICK Gabriele Deiana (06/56470474) che è anche alla ricerca del supporto finanziario di enti e associazioni per il proseguimento e il suo potenziamento aperto a un numero maggiore di giovani sportivi con problemi mentali.

