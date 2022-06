'Women in Rowing', Circolo Canottieri Lazio pronto per la storica regata

ROMA - Il tema delle pari opportunità al centro della discussione nella conferenza stampa finale del progetto Women in Rowing , che culminerà con la prima gara internazionale di W8+ Junior femminile nella storia di Roma in programma nella mattina di domani (sabato 4 giugno, ore 9) al Circolo Canottieri Lazio .

Una storica regata

Un'iniziativa molto importante, inclusiva e strategica che vedrà come protagoniste le ragazze della Lazio, l'Olympiakos e dell'Hask Mladost, partner europei del progetto assieme al Circolo Canottieri Lazio. La regata promozionale nasce come idea per incentivare le ragazze giovani (d'età compresa tra i 13 e i 18 anni) ad avvicinarsi ad una disciplina come quella dell'8 femminile che fino a oggi è stata ritenuta convenzionalmente poco 'adatta' a loro, ma decisamente affascinante. Le ragazze, infatti, avranno la possibilità di utilizzare la barca più veloce in assoluto tra quelle comprese nelle specialità del canottaggio. La distanza percorsa sarà di 500 metri e ci sarà una prima prova a cronometro: gli equipaggi che realizzeranno i migliori due tempi, si scontreranno in una finale di match race, il tutto all’insegna del divertimento e dell’aggregazione. La gara si concluderà poi con la premiazione dell'assessore allo Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato e del segretario generale del comitato olimpico europeo Raffaele Pagnozzi.

La conferenza stampa

Alla conferenza stampa, moderata dal giornalista Valerio Alessandro Cassetta, hanno partecipato la presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 Gabriella Bascelli, il presidente del Circolo Canottieri Lazio Raffaele Condemi, la vice presidente del Comitato FIC Lazio Daniela Sanna, il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola, il delegato allo Sport della Regione Lazio Roberto Tavani, la presidente del Lazio club Campidoglio e consigliere comunale Claudia Pappatà e il delegato allo Sport del Municipio II di Roma Alessandro Cavaliere.