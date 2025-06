Presentato il libro “Cremona e il canottaggio – una storia che scorre lungo le rive del Po"

Ci sono progetti che vanno oltre l’aula e arrivano dritti al cuore. Come il libro “Cremona e il canottaggio – una storia che scorre lungo le rive del Po” , unico nel suo genere, nato dalla collaborazione tra Fujifilm, la Scuola Secondaria di I grado “Virgilio” di Cremona e la Federazione Italiana Canottaggio. Con la chiusura dell’anno scolastico, il libro è stato presentato ufficialmente come momento conclusivo di un percorso educativo e creativo che ha coinvolto oltre 200 studenti, trasformando il racconto sportivo in un’esperienza collettiva fatta di emozioni, scoperte e talento.

Dalla Rodini alla Rossi: le parole dei campioni

Non si tratta solo di una pubblicazione scolastica, ma di una narrazione corale che racconta lo sport con occhi nuovi: attraverso interviste, fotografie Instax, fumetti e parole autentiche. Un anno di lavoro, incontri con grandi campioni – come Valentina Rodini, Simone Raineri, Giacomo Gentili, Alice Rossi – e laboratori condotti dalla scrittrice Ester Viola e dal fotografo Robert Shami. Un libro che celebra lo sport come strumento educativo, inclusivo e creativo, capace di accendere la curiosità, stimolare l’impegno e insegnare a “fare squadra” dentro e fuori la scuola. Il risultato? Una testimonianza viva di come la cultura sportiva possa diventare racconto, ispirazione e crescita.