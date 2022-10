Vincenzo Nibali dà l'addio al ciclismo: ultimo atto al Giro di Lombardia

Nibali dà l'addio al ciclismo

Queste le sue parole: "A nome di tutto il movimento ciclistico italiano ringrazio Vincenzo Nibali per le tante emozioni che ci ha regalato, per l’esempio che ha dato quando ha vestito la Maglia azzurra e tutte le volte che è stato in grado di recuperare dalle tante cadute che fanno parte del nostro sport e della vita. La sua parabola sportiva è stata una grande ed entusiasmante avventura, che ha portato lustro al ciclismo e allo sport italiano nel mondo e che conserveremo nel nostro cuore di sportivi, per sempre. Adesso per lui comincia una nuova vita e pertanto gli auguro a nome di tutto il movimento le migliori fortune e gli rivolgo un sentito in bocca al lupo”.