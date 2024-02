Michele Dancelli a sostegno del ciclismo giovanile

Si arricchisce di un altro nome prestigioso il gruppo FB "Ciclisti ieri ? oggi ? domani" che dalla scorsa stagione sostiene il ciclismo giovanile delle categorie Esordienti ed Allievi. A fare il suo ingresso in questi giorni con la carica di Presidente Onorario è stato Michele Dancelli, campione degli anni 60/70 con un palmares di 84 vittorie tra i prof compresa quella storica Milano -Sanremo del 1970 che riportò un italiano nell’albo d’oro dopo 17 anni di successi stranieri. Dancelli ha raccolto l’invito della grande famiglia dei Ciclisti Ieri Oggi e Domani ed ha accettato la carica onoraria che gli ha offerto quella che è fra le migliori community di sostegno del ciclismo giovanile in questo momento. La nomina di uno dei 3 moschettieri del Ciclismo Italiano (Gimondi-Motta-Dancelli) è stata fortemente voluta dal presidente Alfredo Lami, in accordo con i due Vice-Presidenti e tutto il Direttivo del Gruppo

Dopo un anno dalla discesa in campo gli iscritti del gruppo, che arrivano da tutto il mondo, superano quota 6300 e di questi un centinaio sono i membri sostenitori del GP Ciclisti Ieri Oggi e Domani. Un numero importante quello dei sostenitori destinato a crescere nella stagione che sta per iniziare per dare maggiore impulso alle gare giovanili.

Tra gli iscritti del gruppo ci sono molti atleti che hanno fatto la storia del ciclismo italiano con diversi ex Campioni del Mondo, fra i quali spicca Vittorio Marcelli, iridato nel 1968 a Montevideo, che insieme ad altri ex professionisti e dilettanti fa parte del drappello di quei membri sostenitori della challenge riservata a Esordienti e Allievi che prevede un calendario con 10 Giornate Azzurre in cui si disputeranno due gare riservate ai giovani ciclisti dai 13 ai 16 anni. In ognuna delle tappe verranno assegnati punteggi ai primi 10 dell’ordine d’arrivo che daranno vita alla classifica finale che decreterà i 4 vincitori (2 maschi e 2 femmine) dell’edizione 2024. La ricca premiazione del circuito si svolgerà a fine stagione con una piacevole cerimonia. Questa seconda edizione del GP Ciclisti Ieri Oggi e Domani sarà quindi un significativo supporto al prezioso vivaio giovanile del ciclismo del centro Italia in un momento delicato per la crescita dello sport a livello nazionale. Lo scorso anno la challenge ha destato molta attenzione fra gli addetti ai lavori e la crescita del numero delle giornate azzurre è un segnale che l’iniziativa degli ex ciclisti è stata ben accolta dal mondo del ciclismo giovanile ed ha ricevuto la piena condivisione da parte del Comitato Regionale Lazio della FCI. A breve ci sarà anche la presentazione del calendario delle gare e del regolamento dell’edizione 2024 alla presenza della stampa, delle autorità sportive, degli organizzatori delle prove e dei sostenitori del GP Ciclisti Ieri Oggi e Domani.