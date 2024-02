Spagna, ciclismo in lutto: Juan Pujalte è morto in un incidente a 18 anni

Una notizia terribile che arriva dalla Spagna ha colpito il mondo del ciclismo. La Federazione Ciclistica della Regione di Murcia, infatti, ha annunciato in un comunicato la morte del giovane corridore spagnolo, il 18enne Juan Pujalte , in un incidente avvenuto durante un allenamento sulle strade della regione del sud-est della Spagna. Il giovane atleta del Valverde Team-Ricardo Fuentes , squadra spagnola under 23, ha riportato danni alla milza e ai reni, oltre a un trauma cranico ed un'emorragia interna, secondo quanto riferito dai media locali.

Spagna, il saluto di Valverde a Pujalte

Il giovane Pujalte è morto a causa delle numerose ferite riportate in un ospedale di Cartagena. Alejandro Valverde, campione del mondo su strada 2018, ha detto di sentirsi "sgomento per la morte di Juan, un appassionato di ciclismo. Non ci sono parole per consolare i suoi genitori. Le mie più sentite condoglianze. Riposa in pace".