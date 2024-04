Francesco Moser: "Ciclismo italiano in difficoltà. Incidenti? Serve prudenza"

L'ex ciclista Francesco Moser , intervenuto a "Tutto Sport" su Radio Cusano Campus, ha parlato della stagione ciclistica , soffermandosi sulla questione relativa agli incidenti su strada , dopo la maxi caduta dei Paesi Baschi : "Il problema è che mettere in sicurezza un percorso da centocinquanta e passa chilometri è difficile. Il pericolo è sempre esistito, serve che ci sia più prudenza perché c’è un limite a tutto; bisogna che anche le squadre non pretendano troppo dai corridori".

Moser: "Ciclismo italiano in difficoltà"

Sul ciclismo italiano invece: "Siamo in difficoltà in questo momento, speriamo possano arrivare giovani che possano inserirsi tra i migliori. In Italia purtroppo non abbiamo neanche una squadra del World Tour, i corridori italiani devono andare all’estero per correre. Prima erano gli stranieri che venivano da noi, adesso si è ribaltata la cosa, e le conseguenze sono queste. Le squadre straniere danno più importanza ai propri corridori", ha concluso Moser.