Chris Hoy, l'annuncio shock: "Ho un cancro, imparerò a morire"

LONDRA (INGHILTERRA) - Il drammatico annuncio di Chris Hoy scuote il mondo del ciclismo. Il 48enne di Edimburgo, vincitore di sei medaglie d'oro alle Olimpiadi per la Gran Bretagna,ha rivelato di soffrire di un cancro terminale alla prostata . Un annuncio shock, arrivato dallo stesso Hoy in un' intervista al quotidiano britannico 'Sunday Time' che precede la pubblicazione delle sue memorie, prevista per novembre. Il ciclista, in pensione dal 2013, aveva in precedenza affermato di essere stato sottoposto a cure contro il cancro senza però approfondire la sua diagnosi .

Hoy struggente: "Imparerò a morire"

Il cancro del classe 1976 è stato rilevato nel settembre 2023 quando, scrive il 'Sunday Times', il campione olimpico ha cercato un trattamento per quella che pensava fosse una spalla tesa. Esami più approfonditi hanno invece rivelato la presenza di cancro alla prostata che si è poi diffuso alla spalla, all'anca, al bacino, alla colonna vertebrale e alle costole. I medici hanno comunicato a Hoy che il suo cancro era incurabile e che probabilmente gli avrebbe tolto la vita entro due o quattro anni. "È proprio così, imparo come morirò", scrive Hoy nel suo libro di memorie, intitolato 'All That Matters: My Toughest Race Yet'.