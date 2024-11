Ciclismo, un dilettante batte il record di Nibali sul Mortirolo: cosa è successo

Nibali, record battuto da un dilettante: il video sui social

La notizia è stata riportata dall'Equipe, che ha parlato dell'impresa del canadese sul tratto di 11,85 km con pendenza al 10,8%. Burke ha chiuso con il tempo di 43'45". In un video pubblicato sui propri social, il canadese ha confidato che spera di attirare l'attenzione delle squadre del World Tour per ricevere un contratto da professionista: "Speriamo che questo ci dia un'opportunità. Chiunque, ovunque, in qualsiasi momento. Farò quello che vuoi. Chiedo solo di avere una possibilità contro i migliori".