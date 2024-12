Terribile incidente nella Champions del ciclismo: volano e si schiantano sul pubblico

Ciclismo, spaventoso incidente a Londra

Le due cicliste sono entrate a contatto nella parte alta della pista e sono volate entrambe oltre la protezione, atterrando rovinosamente sugli spettatori presenti in quello spicchio di tribuna. La gara è stata subito sospesa ed è intervenuto il personale medico presente per soccorrere le persone ferite. Ad avere la peggio la Marchant, trasportata in ospedale dove, secondo i media britannici, le sono state riscontrate fratture al radio e all'ulna dell'avambraccio destro.