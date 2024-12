La Befana in bicicletta dai bambini ricoverati

Dopo aver attraversato l'Italia in bicicletta, per informare che l'attività fisica può essere di aiuto ai malati oncologici per affrontare e sostenere le cure chemioterapiche, il gruppo dei ciclisti della Pedalata della Speranza, capitanati dall'infaticabile ematologo Roberto Laudati e dall’Associazione L’Arcobaleno della Speranza ODV, farà visita ai bambini dell'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. Una Befana speciale che non viaggia sulla scopa, ma pedala in sella a una bicicletta. Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, la solidarietà quindi viaggia su due ruote! I ciclisti della Pedalata della Speranza porteranno sorrisi, dolcezza e tanta speranza ai bambini ricoverati al Regina Margherita.

La tradizionale calza della Befana, colma di dolci e affetto, sarà consegnata nei reparti pediatrici dai volontari in bicicletta. Un gesto concreto di vicinanza a chi affronta sfide difficili, ricordando l’importanza della solidarietà verso i più piccoli e le loro famiglie.

Unirisi alla pedalata delle Befane del 2025 si può: per informazioni sull’iniziativa scrivere a info@arcobalenodellasperanza.net, o contattare il dottore Roberto Laudati 347 2627015