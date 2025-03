La confessione di Vingegaard scuote il ciclismo: “Perforati i polmoni, clavicola distrutta. Non capite…”

Vingegaard, un anno fa la terribile caduta

L'incidente è avvenuto nella scorsa edizione durante la quarta tappa, a circa 30 km dall'arrivo, con tanti ciclisti caduti in curva. Vingegaard rimase gravemente ferito, rimanendo a terra per diversi minuti e necessitando di essere portato via in barella con la maschera d'ossigeno. Il ciclista danese fu poi ricoverato per ben 12 giorni per riprendersi dalle numerose fratture e dalla grave contusione e perforazione polmonare.

Vingegaard, il racconto shock dell'incidente

Un anno dopo quella terribile esperienza, Vingegaard è tornato a parlarne ai microfoni di Eurosport: "Con quell'incidente mi sono rotto sette costole e lo sterno. La clavicola si è rotta in tre o quattro pezzi, mi sono rotto un dito ed entrambi i polmoni sono stati perforati. Penso che sia stato molto peggio di quanto la maggior parte delle persone si possa rendere conto. Le ferite erano molto gravi. Dopo la caduta, i primi 10 secondi non riuscivo a respirare. Quando ci sono riuscito, ho iniziato a tossire sangue. Mi faceva male pensare che mia moglie avrebbe dovuto vivere senza di me. Sono molto orgoglioso di essermi poi ripreso rapidamente e di aver potuto partecipare al Tour de France. Era già una vittoria. Arrivare secondi e vincere una tappa è stato qualcosa di incredibile".