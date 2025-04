Pogacar, appuntamento con il mito

Che Tadej Pogacar vada come un Frecciarossa, ormai è assunto metabolizzato, innanzitutto dagli avversari. Cavalca la sua bici come un cavallo, come un Ribot. La potenza che la sua Colnago gli consente di scaricare a terra, del resto, è quella. L'hanno definita, in modo che tutti intendessero, una "bicicletta senza precedenti". La sigla, V5Rs, fa pensare che potrebbe battere pure una Ferrari (non che ci voglia molto con la SF-25), ma intanto batte le bici dei rivali