Evento sportivo di rilevanza nazionale quello che ha visto protagonista la città di Cassino nello scorso weekend con la disputa dei Campionati Italiani Federciclismo Strada per le categorie Master. La manifestazione organizzata dalla MB Lazio Euronics ricordava Leonardo Cancanelli, papà di Roberto presidente del sodalizio roccaseccano, scomparso da qualche anno. Quattro le gare tricolori che hanno assegnato in totale 11 maglie di campione italiano che sono andate in diverse direzioni regionali. Per la Toscana sono state tre le vittorie contro le due della Lombardia e delle Marche mentre Lazio, Abruzzo e Veneto si sono fermate ad una. La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Cassino rappresentato nei due giorni di gare dal Sindaco Enzo Salera, dall’assessore allo sport Maria Concetta Tamburrini e dalla consigliera Mercedes Galasso. Nella prima accoppiata di prove vittorie del Master 5 lombardo Matteo Bertani (Santini Team Squadra Corse) e del Master 3 abruzzese Bruno Martelli (Team Ex-What? Cycling Team). Domenica invece si sono imposti il Master 8 toscano Fabio Alberi (Team Valdarno Regia Congressi) e il Master 2 marchigiano Stefano Zoppi (Team Capitani Minuterie Metalliche). Presente alla due giorni di Cassino il professionista della Groupama FDJ Lorenzo Germani che aveva mosso le prime pedalate agonistiche proprio con la MB Lazio.

Ricordato prima della partenza con un minuto di raccoglimento Gaetano Maiuri, uno sfortunato ciclista locale scomparso in settimana per un malore mentre era in sella alla sua bici. La chiusura dei Campionati italiani è stata festeggiata sul palco in piazza Diamare con la cerimonia di premiazione alla presenza della consigliera comunale Mercedes Galasso, in rappresentanza del Comune di Cassino. Per Federciclismo erano presenti la consigliera nazionale Iolanda Ragosta, il Presidente del Comitato Regionale Lazio Maurizio Brilli con i suoi vice Tony Vernile e Alessandro Malagesi, il presidente del Comitato Provinciale FCI Frosinone Roberto Soave con i consiglieri Francesca Coppola e Domenico Bartolomucci e il referente regionale Lazio del settore Strada amatoriale Giuseppe Carcasole. Parole di ringraziamento in chiusura da parte del Presidente Roberto Cancanelli per tutti quelli che assieme a lui hanno realizzato l'evento a cominciare da Antoine Tortolano fino ai giovani che hanno montato le transenne e al personale che ha guidato le macchine al seguito. Cancanelli inoltre ha messo in luce l’importante sostegno del Comune di Cassino, del Comitato Provinciale e Regionale FCI e il prezioso lavoro della Polizia Locale che assieme allo staff della MB Lazio hanno controllato tutto il traffico intorno al circuito. Elogi anche per la direzione corsa di Mauro Benacquista e Giuseppe Greci, per il collegio di Giuria e l’addetta Giuria Pina Campo, per lo staff tutto femminile impegnato nell’accoglienza atleti e per l’assistenza sanitaria della Croce Rossa Italiana con i dottori Corrado Di Poce e Fabio Mora. Infine il grosso grazie agli sponsor che hanno permesso la realizzazione di tutta la manifestazione: Medstan di Paolo Polizzi, Euronics, Lirenas, Archi Centro Commerciale, Faga Gioielli, Biciclette Mastantuoni, Idea Futuro, FF Integratori, Pro Racing Bike e D’Aniello Sportwear.

I CAMPIONI ITALIANI MASTER STRADA 2025

ELMT Matteo Sensi (Team Domestic Street Racing) TOSCANA

M1 Marco Bernardinetti (Nuova Ciclisti Forano) LAZIO

M2 Stefano Zoppi (Team Capitani Minuterie Metalliche) MARCHE

M3 Bruno Martelli (Team Ex-What? Cycling Team) ABRUZZO

M4 Alessandro D’Andrea (ASD Torello Cycling Team) MARCHE

M5 Matteo Bertani (Santini Team Squadra Corse) LOMBARDIA

M6 Alberto Guarnieri (Team Stocchetti) LOMBARDIA

M7 Agostino Durante(Team Pinarello) VENETO

M8 Fabio Alberi (Team Valdarno Regia Congressi) TOSCANA

M9 Luciano Fracassi (ASD Max Lelli) TOSCANA

M10 Ettore Cecconi (AC E.Petruio) MARCHE