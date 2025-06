Elisa Balsamo, dall’infortunio alla rinascita: la ragazza d’oro che non molla mai

Se dovessimo scegliere una definizione, forse prenderemmo quella del presidente della Federazione ciclistica italiana Cordiano Dagnoni, che la conosce da sempre, o almeno "da quando - racconta - frequentava il liceo classico e studiava in macchina mentre andava e tornava dagli allenamenti". Poi è arrivata la maturità, la laurea, tutto con il massimo dei voti, l'arruolamento in Polizia, i successi. Tanti. In pista e su strada. Mondiali, Europei, campionati, corse in