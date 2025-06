Pogacar, 100 (o quasi) di questi trionfi: conquistato il Delfinato, ora punta al Tour per la tripla cifra

Quota 100 è lì ad una pedalata, ma Pogacar non ha fretta. E in fondo, perché mai dovrebbe averne? Lo sloveno ha conquistato il giro del Delfinato senza faticare più di tanto e ha deciso di non forzare sul Moncenisio, l’ultima tappa della corsa francese. Per il centesimo successo in carriera è solo una questione di tempo per Pogi. Tutto rimandato al Tour de France, e quindi al prossimo mese. Intanto Pogacar si gode l'ennesima vittoria ottenuta al co