Giro d’Italia, seconda tappa a Joshua Tarling e Primoz Roglic nuova maglia rosa 

Joshua Tarling, campione britannico di specialità, si è imposto con il tempo di 16’07” precedendo di appena un solo secondo Primoz Roglic e di 3” Jay Vine mentre il primo azzurro al traguardo è stato Edoardo Affini del team Visma che ha chiuso la sua prova a 6” dal vincitore della Ineos-Grenadiers. La seconda frazione, la prima delle due cronometro in programma in questo Giro d’Italia, ha dunque regalato emozioni anche per via del suo tracciato cittadino disegnato tra le vie di Tirana. Potenti rilanci, uno strappetto a circa metà percorso di una gara che nel suo complesso misurava circa 14 chilometri e strade larghe sulle quali spingere il “padellone” (Il campione europeo Affini ha addirittura montato il 68) hanno infatti contribuito a dare alla cronometro un impatto decisamente spettacolare per la gioia del folto pubblico assiepato oltre le transenne.