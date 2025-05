Giro d'Italia, sorpresa Van Uden: a Lecce è podio tutto olandese. Pedersen cade ma alla fine è quarto

Finale da brividi sul circuito conclusivo di Lecce e, come da pronostico, volatona di gruppo con la sorpresa Casper Van Uden che la spunta bruciando sulla linea del traguardo Olav Kooji (team Visma) e Maikel Zijlaard (team Tudor) per un podio tutto olandese. Il velocista del team Pic-nic, primo successo per lui al Giro d'Italia , è stato abilissimo a sfruttare non solo il lavoro dei suoi compagni ma anche quello delle altre squadre nel finale (particolarmente tecnico con qualche passaggio decisamente rischioso) non così ben organizzate.

Pedersen caduto

Il danese Mads Pedersen, quarto al traguardo e probabilmente affaticato per le energie spese per rientrare in gruppo a causa di una caduta rimediata ad una ventina di chilometri dal traguardo, resta comunque in maglia rosa con un vantaggio su Roglic di 7'' così come non cambia la maglia bianca di miglior giovane della classifica che resta ben salda sulle spalle di Mathias Vacek.

La tappa, la prima in terra italiana dopo le tre disputate in Albania, non aveva regalato particolari emozioni per via di un'andatura decisamente tranquilla da parte del gruppo. Le bellezze della Puglia, il sole e il calore del pubblico lungo le strade aveva comunque regalato spettacolo almeno fino a quando, entrato nel circuito finale tra le vie di Lecce, il plotone non aveva cominciato ad aprire il gas scatenando la bagarre che negli ultimi venti chilometri è stata così accesa da provocare anche una caduta nella quale era rimasta coinvolta (per fortuna senza alcuna conseguenza) anche la maglia rosa di Mads Pedersen.