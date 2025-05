Giro d'Italia, Tagliacozzo emette il primo verdetto: Ayuso c'è! Bene anche Bernal, Roglic e il nostro Ciccone

C'era grande attesa per il primo arrivo in quota di questo Giro è le aspettative non sono state disattese con il successo di Jaun Ayuso che sul traguardo di Tagliacozzo ha battuto il compagno di squadra Isaac Del Toro, (staccato di appena 4“), Egan Bernal, Primoz Roglic e il nostro Giulio Ciccone giunto quinto. Il giovane corridore spagnolo della Uae-Emirates è stato protagonista di un potente allungo sferrato a pochi metri dalla linea d'arrivo: una progressione che gli ha permesso non solo di vincere la tappa ma anche di guadagnare 4” su tutti i suoi principali avversari.