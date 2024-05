Roma omaggia Puccini: mercoledì a Piazza di Siena il concerto ‘Opera Italiana is in the Air’

Una serata con Giacomo Puccini , a cento anni dalla scomparsa. Il concerto ‘Opera Italiana is in the Air’, diretta dal Maestro Alvise Casellati , è in programma mercoledì 22 maggio alle 19 a Villa Borghese sullo storico Ovale Piazza di Siena , dove si celebra l'apertura del 91° CSIO di Roma in programma dal 22 al 26 maggio . Un evento gratuito - voluto da Intesa Sanpaolo e dalla Federazione Italiana Sport Equestri - per chiunque vorrà assistervi dalle antiche tribune che delimitano il campo gara assaporando la magia dell’Opera, di recente dichiarata Patrimonio immateriale dell’Unesco.

Il programma del concerto offrirà un viaggio emozionante attraverso le opere più iconiche di Puccini: verranno eseguiti brani tratti da opere come “La Bohème”, “Tosca”, “Madama Butterfly”, “Turandot”, “Manon Lescaut”, “Gianni Schicchi”, “Le Villi” che continuano ad affascinare e a incantare gli ascoltatori di ogni epoca.

Il Maestro Alvise Casellati dirigerà l’Orchestra di “Opera Italiana is in the Air”, organizzazione nata nel 2017 per la diffusione della cultura operistica, di cui è Presidente e Music Director. L’evento, in collaborazione con Orchestra Toscana Classica Under 35, avrà come ospiti d’onore Carolina Lopez Moreno, soprano, e Antonio Poli, tenore, e vedrà la partecipazione straordinaria dei solisti di “Fabbrica”, il programma per giovani artisti del Teatro dell’Opera di Roma: Mariam Suleiman, soprano, Mattia Rossi, baritono, ed infine il tenore Eduardo Niave.