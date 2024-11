Aldair, il footvolley come regalo di compleanno

“Per me - spiega il brasiliano - è come ricevere un regalo. Al footvolley non so dire di no e quando c’è l’occasione mi diverto a giocare. Farlo al Città di Roma, un torneo che ho visto nascere e che rende un po’ più brasiliana la città eterna, per me ha un sapore speciale”.

L’appuntamento è per le ore 16 al Real Sporting Village, dove si ritroveranno di fronte le migliori coppie del circuito. Tra queste quella dei campioni d’Italia Federico Iacopucci e Federico Alonzi. Non mancherà Max Tonetto, altro ex calciatore giallorosso appassionato di footvolley, disciplina che di recente ha anche saputo attraversare la soglia del palazzo del Coni e ha brindato all’ingresso in FIGeST (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali). Tra gli ospiti d’onore saranno l’altro ex giallorosso, Fabrizio Romondini, e Daniele Lupo, medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro nel 1996 e pluricampione mondiale ed europeo di beachvolley.

In scaletta anche lo speciale FooTable oltre a 2 tornei open che apriranno il programma sin dal mattino: alle ore 11 e alle ore 12 sarà possibile a tutti prendere parte ai due tornei che faranno da prologo alla manifestazione.

“Abbiamo pensato un programma aperto a sportivi e appassionati di ogni genere - spiega il presidente della Playfootvolley, Frederic Salamone - proprio per promuovere la disciplina e trasmettere il significato di sport circolare: campioni e principianti potranno divertirsi insieme all’insegna del sano divertimento”.

Si comincia domani, al centro sportivo di via Licio Giorgieri, per poi proseguire il tour tutti i punti della città: teatro del campionato saranno anche Dabliu Eur Sport Club, Dabliu Colli D’Oro, Le Palme Sporting Club, Eschilo 2 e la neonata Dalebol Beach Arena di Fiumicino.